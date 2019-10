Incidente a Tor de Schiavi, donna investita da un furgone: è in prognosi riservata

E' in gravi condizioni una donna investita da un furgone Iveco, nella mattinata di sabato 5 ottobre a Roma. L'incidente è avvenuto in via Vincenzo Cesati, all'altezza dell'incrocio con via di Tor de Schiavi. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici.

La donna, soccorsa, è stata portata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata. Saranno gli agenti del V Gruppo Casilino, che hanno sequestrato il veicolo, a far luce sulla dinamica esatta del sinistro.