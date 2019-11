Incidente via Vigna Murata: esce dalla palestra e viene investita da un'auto, grave una 17enne

Era appena uscita dalla palestra quando è stata investitata da un'auto. A rimanere gravemente ferita una ragazza di 17 anni colpita da una vettura in via di Vigna Murata, poco distante dalla fermata della metro B Laurentina.

In particolare l'incidente è avvenuto poco dopo le 17:30 di mercoledì 27 novembre quando una Lancia Ypsilon, per cause in via di accertamento, ha investito l'adolescente. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, le condizioni della giovane sono apparse da subito gravi.

Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, in condizioni stabili non sarebbe in pericolo di vita. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente alla Giustiniana: investito da un'auto, ferito 61enne

Poco più tardi, intorno alle 18:00, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per un altro investimento avvenuto a Roma nord. L'incidente all'altezza del civico 249 di via della Giustiniana dove una Renautl Clio condotta da un uomo ha investito un 61enne. Ferito, il pedone è stato portato in ospedale in codice rosso.