Perde controllo del furgone e investe pedoni: tre feriti gravi, tra loro una bambina di 4 anni

Ancora pedoni investiti a Roma. Questa volta l'incidente si è verificato nella zona di Casalotti, in via Vicoforte. Qui, intorno alle 13:30, un uomo di 68 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo furgone, un Peugeot Boxer.

Nella carambola ha quindi investito tre persone, trasportate in codice rosso al Gemelli: una donna albanese di 67 anni, una di nazionalità moldava di 36 ed una bambina di 4 anni.

In ospedale è finito anche il conducente del Peugeot Boxer, trasportato in codice giallo all'Aurelia Hospital, dove è stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico.

Sul posto, allertati, sono quindi giunte le ambulanze e le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e la gestione del traffico.