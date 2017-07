Prati: investe pedone e scappa con l'auto, caccia ad una Golf nera

Pirata della strada in fuga questa mattina a Prati dove un'auto ha investito un pedone con l'automobilista che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. E' accaduto intorno alle 12:00 su via Valadier, all'incrocio con via Cicerone. Ferito, ma non grave, il 42enne colpito dalla vettura è stto trasportato in codice giallo dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del I Gruppo Centro (ex Prati) della Polizia Locale di Roma Capitale. Ascolati alcuni testimoni questi hanno indicato ai vigili urbani il modello dell'automobile in fuga, una Volkswagen Golf di colore nero. Il pirata della strada è attivamente ricercato dai 'caschi bianchi'.