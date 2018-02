Incidente a Balduina: si scontrano auto e scooter, due feriti gravi

Due feriti gravi. E' il bilancio di un incidente avvenuto stanotte a Balduina. Ad impattare uno scooter ed un'auto venuti a contatto su via Ugo De Carolis. Tutta da accertare la dinamica che ha determinato lo scontro fra lo scooter Kawasaki e la Volkswagen Polo. Ad avere la pegio passeggero e conducente del mezzo a due ruote, con un 27enne romano, trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove si trova in prognosi riservata.

Incidente a Balduina

Ferito anche un altro uomo che viaggiava sul Kawasaki, che si trova in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'incidente stradale. Al civico 83 di via Ugo De Carolis, per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente alla Farnesina

Un altro incidente stradale grave è avvenuto anche questa mattina, in via Antonino di San Giuliano,a pochi passi dalla Farnesina. E' accaduto intorno alle 10:00 di questa mattina. All'altezza dell'ingresso della Galleria Giovanni XXIII, direzione viale della Pineta Sacchetti, una donna alla guida di una Fiat 600 ha perso il controllo della vettura terminando la propria corsa fuori strada. Ferita, la automobilista è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.