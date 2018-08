Incidente a Rocca Priora, bimba di 5 anni investita da pirata della strada: è grave

Era appena scesa dal bus in via Tuscolana, all'altezza del comune di Rocca Priora, camminava poco più avanti di mamma e papà, quando un'auto è sfrecciata sulla strada e l'ha travolta. E' successo a una bambina egiziana di quasi 5 anni, domiciliata in un centro di accoglienza della zona, ora ricoverata grave al Gemelli di Roma. Alla guida del veicolo che l'ha investita, una Fiat Punto, un ragazzo di 26 anni, originario di Napoli ma residente a Montecompatri.

Non si è fermato per soccorrere la vittima. Ma i Carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti comunque a identificarlo e a rintracciarlo. Contro di lui una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali gravi. La bambina è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza in codice rosso. Non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite.