Tuscolana, pedone investito sulle strisce: è in prognosi riservata

E' in gravi condizioni un ragazzo bengalese di 39 anni investito in via Tuscolana, all'altezza di via Enea, in zona Furio Camillo. Il pedone è stato investito da una Yaris, condotta da un 35enne italiano: il conducente si è subito fermato a prestare i soccorsi. Sul posto la Polizia locale del Gruppo Appio che hanno effettuato i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica.

Secondo i primi riscontri il 39enne sarebbe stato investito intorno alle 16 del 4 maggio, mentre era sulle strisce pedonali. In gravi condizioni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Giovanni dove, secondo quanto si apprende, è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul caso è intervenuto il gruppo Bringyourbike, vicino al mondo delle due ruote e della mobilità sostenibile: "Per ben 3 volte nei nostri servizi abbiamo messo in evidenza la pericolosità dell'infrastruttura stradale che con corsie così sovradimensionate lascia spazio libero a chi compie manovre criminali come quella di oggi che purtroppo sono all'ordine del giorno. Da tempo sollecitiamo interventi che ne riducano la carreggiata e inseriscano in prossimità delle strisce, che devono essere rialzate, dei salvagente che riducano l'esposizione alla minaccia del mezzo a motore. Ma niente, solo asfalto nuovo e vecchia segnaletica. E pensare che proprio su quelle strisce avevamo sollecitato ed ottenuto con la Consulta cittadina per la sicurezza stradale anche un controllo di polizia municipale per il rispetto della precedenza sulle strisce verso il pedone".