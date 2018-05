Incidente in via Tuscolana: scontro tra scooter e autocarro, morto un uomo

Incidente mortale oggi 16 maggio in via Tuscolana 1219 fra via del Ponte delle Sette Miglia e Grande Raccordo Anulare. Un uomo di 40 anni, in sella al suo scooter, è morto dopo una schianto con un autocarro avvenuto alle 8:50 circa.

Sul posto la Polizia Locale con il gruppo Tuscolano per i rilievi scientifici. Ancora da determinare l'esatta dinamica dell'impatto. Le linee buss 046, 506 e 509 in direzione Anagnina, da via Tuscolana deviano in via Gasperina e via Anagnina.

Traffico a Roma da Raccordo Anulare alla Pontina

Mattinata di disagi alla viabilità anche sul Grande Raccordo Anulare. Code a tratti anche all'altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia, e verso l'Eur sulla Pontina a partire da Tor De' Cenci. Sulla via Cristoforo Colombo code per incidente all'altezza dell’incrocio con la Pontina in direzione del centro.