Carambola al Don Bosco: Clio contro una Panda in retromarcia, un ferito

Una Fiat Panda 'parcheggiata' con le ruote posteriori sul cofano di una Renault Clio. Lo spettacolare incidente si è verificato intorno alle 16:30 di ieri lunedì 8 maggio sulla via Tuscolana, altezza incrocio con via Fabio Rulliano. Tre i mezzi coinvolti nella carambola visibile ai tanti testimoni presenti nella zona del Don Bosco al momento dell'impatto, oltre alle due utilitarie anche una Opel Mokka, che si trovava davanti la Panda che è terminata di retromarcia sulla Clio. Lievemente ferita la conducente della vettura che ha terminato la propria corsa sulle due ruote anteriori, medicata sul posto dalle ambulanze del 118. Secondo i primi accertamenti la Fiat Panda stava uscendo dal parcheggio di retromarcia, quando poi sarebbe stata colpita dalla Clio che viaggiava in direzione Centro colpendo a sua volta la vettura che aveva davanti. Sul posto per i rilievi gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.