Tuscolana, prova ad evitare una grossa buca e finisce ribaltato con l'auto

Una grossa voragine al centro della Tuscolana, vicino un’auto ribaltata sulla fiancata sinistra. Oltre alla neve ed ai disagi che, soprattutto questa mattina hanno accompagnato questo risveglio insolito per Roma, la città ha fatto i conti anche con decine di incidenti, molti dovuti alle perturbazioni di stanotte e delle prime ore della mattina, altri dal dissesto del manto stradale, con buche e voragini che hanno ampliato la gamma di quelle apertesi in questi giorni di pioggia.

Auto ribaltata sulla via Tuscolana

In particolare a terminare la propria corsa ribaltata è stato il conducente di una Fiat Punto, all’altezza di viale Giulio Agricola, al Don Bosco, l’auto è finita su un fianco verosimilmente per evitare una grossa voragine ben visibile nelle foto al centro della via Tuscolana. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ed una ambulanza del 118, da accertare le ferite riportate dal conducente dell’auto.

Voragine agirata dalle auto

Inevitaibii i rallentamenti al traffico, con la circolazione rallentata e le auto in transito attorno alla voragine, vicino la Punto ribaltata.