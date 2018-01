Incidente su via Trionfale: scooter si scontra con un suv, due feriti gravi

Incidente oggi 30 gennaio in via Trionfale, all'altezza del civico 10600. E' successo oggi alle 8:40 circa. Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il 14° Gruppo Montemario per i rilievi scientifici. Ancora da determinare l'esatta dinamica del sinistro.

Lo scontro ha visto coinvolti un suv BMW X 4 ed uno scooter Honda Foresight. Feriti gravemente conducente e passeggero del secondo veicolo. Un uomo è stato trasportato all'ospedale Gemelli, l'altro al San Filippo Neri. Entrambi sono in codice rosso. Oggi altri due incidenti con due centauri feriti, uno sulla Salaria e l'altro sulla via Ostiense.