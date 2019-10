Tragedia a Ottavia: uomo travolto su via Trionfale, muore dopo 12 ore di agonia

Ha lottato tra la vita e la morte per oltre 12 ore l'anziano investito ieri pomeriggio su via Trionfale. Nella notte, purtroppo, la terribile notizia del decesso. A perdere la vita un 82enne rimasto coinvolto, poco dopo le 15 di ieri, in un incidente avvenuto al civico 11060 della via Trionfale. Qui, in zona Ottavia, l'uomo è stato investito da una Suzuky Jimny, guidata da un 79enne.

Sbalzato sull'asfalto, l'uomo ha riportato lesioni da subito apparse importanti. Disperate le sue condizioni, con i soccorritori del 118 che l'hanno trasportato al San Filippo Neri. Qui, entrato in codice rosso, è stato sottoposto alle cure necessarie. Nella notte la notizia del decesso.

Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto gli agenti del XIV gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente dell'auto, come atto dovuto, è stato denunciato per omicidio stradale. Da accertare le sue eventuali responsabilità