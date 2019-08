Incidente sulla via Trionfale: investito da un'auto, pedone in codice rosso in ospedale

Incidente stradale sulla via Trionfale dove un pedone è stato investito da un'auto. E' accaduto intorno alle 7:30 di mercoledì 21 agosto all'altezza del civico 7400. Ad essere costretto alle cure mediche un 63enne, trasportato in codice rosso in ospedale.

In particolare l'investimento è avvenuto in prossimità dell'intersezione con via Luigi Morandi. Qui una Renault Clio condotta da un uomo di 71 anni ha investito il pedone per cause ancora in via di accertamento sbalzandolo in aria in seguito all'urto con la vettura.

Affidato alle cure dell'ambulanza il ferito è stato trasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso. Fermatosi a prestare i primo soccorsi l'automobilista, lo stesso è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga.

Da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Resta da comprendere se il pedone stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno.