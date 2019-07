Incidente in via di Trigoria: si scontrano auto e monovolume, grave una 21enne

Incidente stradale in via di Trigoria. E' avvenuto intorno alle 13:00 di lunedì 1 luglio all'altezza del civico 77 della strada del quartiere del IX Municipio Eur. Ad impattre un'auto ed un monovolume. Ad avere la peggio l'automobilista, una ragazza, trasportata in codice rosso in ospedale.

Tutta da accertare la dinamica esatta del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. L'incidente ha riguardato una Opel Corsa ed un Fiat Qubo. Ferita la automobilista, una 21enne, affidata alle cure del personale del 118 e trasporata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente del monovolume, un 79enne. Sottoposto all'alcol test lo stesso è risultato negativo. Uno scontro fronto - laterale, come accertato dai 'caschi bianchi', avvenuto mentre il Fiat Qubo svoltava a sinistracon la vettura che procedeva dritta nel senso opposto di marcia.