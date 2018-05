Pullman scolastico fuori strada per evitare un camion, paura per 35 bambini

Tanta paura ma per fortuna nemmeno un graffio. Sussulto per i genitori di 35 bambini coinvolti in un incidente stradale mentre si trovavano su un pullman scolaresco. E' accaduto intorno alle 10:30 di questa mattina al chilometro 4 di via di Tragliatella, mentre l'autobus procedeva in direzione Cesano.

Incidente pullman scolaresca via dI Tragliatella

Con a bordo 35 bambini e quattro maestre, il pullman è finito fuoristrada terminano la propria corsa in bilico tra una cunetta e la carreggiata. Intervenuti i soccorritori, l'autista del bus ha riferito loro di aver dovuto effettuare una manovra brusca per evitare un camion che aveva invaso la sua corsia mentre procedeva in senso contrario.

Pullman gita scolastica fuori strada

Fatti scendere i bimbi dal pullman, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per assistere le 40 persone coinvolte nell'incidente gli agenti di polizia dei commissariati Aurelio e Flaminio, assieme ai vigili del fuoco intervenuti con il nucleo Saf e l'autogru.