Travolta mentre attraversa la strada a Tor Tre Teste: grave una 72enne

Sono gravissime le condizioni della donna investita nella giornata di ieri a Tor Tre Teste. L'incidente alle 15.30 di sabato 17. La 72enne stava attraversando la strada, via Tovaglieri, all'altezza dell'incrocio con via Viscogliosi. A travolgerla una Panda, guidata da un giovane italiano di 25 anni. Un impatto terribile che ha sbalzato la donna. Il giovane automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto i sanitari del 118. Le gravi condizioni della donna ne hanno suggerito il ricovero al San Camillo. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino.