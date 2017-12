Incidente via di Torrevecchia: scontro tra un'auto ed una bici, ferito ciclista

Incidente stradale la sera di Santo Stefano a Monte Mario. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un'auto ed una bicicletta. Il sinistro si è verificato intorno alle 20:30 di martedì 26 dicembre su via di Torrevevecchia, altezza incrocio con via Finale Ligure. Ad avere la peggio il ciclista, trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Filippo Neri. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.