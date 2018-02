Quinto investimento in due giorni, ferita una donna a Torrevecchia

Cinque feriti in due giorni. E' il bilancio degli investimenti gravi avvenuti fra la notte di mercoledì e giovedì 8 febbraio. L'ultimo in ordine cronologico si è registrato intorno alle 18:00 di ieri su via di Torrevecchia, altezza via Montebruno. Ad essere investita sulle strisce pedonali da una Mercedes Classe A una donna di 81 anni. Ferita, la stessa è stata trasportata in codice rosso dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. La conducente della vettura si è fermata a prestare i primi soccorsi.

Donne investite all'Eur

Andando a ritroso erano state invece due le donne investite da uno scooter nel tardo pomeriggio di mercoledì. Le due, di 34 e 43 anni, furono trasportate all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso dopo essere state colpite da uno scooter Honda Sh in piazzale Guglielmo Marconi (l'obelisco dell'Eur).

Incidente a Labaro

Un'ora prima, intorno alle 17:00, a Labaro era stata una Mercedes Classe A ad investire un pedone in piazza Arcisate, a Roma Nord. Soccorso dall'ambulanza del 118 venne trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Investimento a largo Preneste

Ad aprire la due giorni di investimenti gravi era stato un incidente avvenuto la notte fra martedì e mercoledì a largo Preneste, altezza via Prenestina. Ad avere la peggio un ragazzo di 31 anni, trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da una Toyota Yaris condotta da un uomo di 87 anni.