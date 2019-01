Incidente a Primavalle: investito da un furgone, grave un 75enne

È rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un furgone. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:30 di martedì 29 gennaio a Primavalle. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un uomo di 75 anni, ad investirlo un furgone condotto da un 20enne romano.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto su via Gabriele Paleotti, altezza incrocio con via di Torrevecchia, per cause in via di accertamento. Investito da un Fiat Doblò, le condizioni del pedone sono apparse da subito gravi. Affidato alla cure dell'ambulanza l'anziano è stato poi trasportato d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il 20enne alla guida del Doblò, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare se il pedone stesse attraversando sulla strisce pedonali presenti all'incrocio dove è avvenuto il sinistrio.

Il conducente del furgone, come da prassi, è stato sottoposto ai test su alcol e droga.