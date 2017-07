Incidente a Monte Mario: scontro auto-scooter, un ferito in codice rosso

Incidente a Monte Mario dove nel primo pomeriggio un'auto ed uno scooter si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro, avvenuto intorno alle 14:30 all'altezza del civico 93 di via di Torrevecchia, ha visto coinvolti uno scooter della Honda ed una Volkswagen Polo.

Scooterista in codice rosso al Gemelli

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per i rilievi gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.