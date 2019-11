Incidente in via Torrevecchia: danneggia quattro vetture in sosta e si ribalta con l'auto

Ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento e dopo aver urtato quattro auto in sosta si è ribaltato su un fianco. Illeso, l'automobilista è stato poi aiutato ad uscire dall'abitacolo dai vigili del fuoco. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 23:00 di lunedì 25 novembre in via di Torrevecchia, nella zona di Monte Mario.

In particolare è stato il conducente di una Citroen Picasso, dopo aver perso il controllo dell'auto, ad urtare quattro vetture in sosta (una Bmw, una Fiat 600, una Citroen C3 ed un Fiat Fiorino). La Citroen Picasso ha poi terminato la propria corsa sulla fiancata sinistra all'altezza del civico 15 della strada del XIV Municipio.

Ribaltata dalla parte del conducente, per aiutare l'automobilista ad uscire dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Sul posto anche l'ambulanza del 118, tornata indietro vuota dopo che l'uomo alla guida della Picasso ha rifiutato i soccorsi.

Da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.