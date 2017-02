Torrenova: si schianta con l'auto contro un palo, grave una 43enne

Ha terminato la propria corsa contro un palo. Grave incidente stradale intorno alle 7:30 di questa mattina in zona Torrenova, in seguito alla quale una donna di 43 anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. L'impatto in via di Tor Vergata, angolo via Casilina. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sul quale stanno terminando accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Per estrarre la automobilista rimasta incastrata nelle lamiere della macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità di tutta la zona del VI Municipio delle Torri interessata dall'incidente.