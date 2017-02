Incidente a Tor Bella Monaca: donna investita da una moto, muore una 53enne

Investimento mortale a Tor Bella Monaca dove una donna è deceduta dopo essere stata colpita da una motocicletta di grossa cilindrata. L'incidente stradale poco dopo le 15:00 di oggi 14 febbraio, in via di Tor Bella Monaca, all'altezza del supermercato Pewex, direzione Grande Raccordo Anulare. Per il pedone, una 53enne romena, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

INVESTITA DA UNA BMW - Tragica la scena che si sono trovati davanti automobolisti e passanti, con la donna riversa in terra senza vita ed il motociclista ferito in stato di choc vicino la moto Bmw che ha investito la vittima. Arrivate le ambulanze del 118 il centauro, che si è fermato subito dopo aver colpito la 53enne, è stato poi trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'investimento mortale, sul quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire i soccorsi, i rilievi stradali e la rimozione della moto incidentata, via di Tor Bella Monaca è stata chiusa in direzione del Gra all'altezza di via Pietro Anderloni con la circolazione deviata su via dell'Archeologia.