Incidente a Centocelle: investiti da un'auto su viale Togliatti, gravi due uomini

Investimento questa mattina a Centocelle dove due pedoni sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti da un'automobile. L'incidente stradale poco prima delle 7:00 su viale Palmiro Togliatti, altezza incrocio con via dei Sesami. A colpire i due uomini, entrambi cittadini romeni, una Renault Modus. Sbalzati in terra i feriti sono stato soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno trasportati uno in codice rosso al Policlinico Casilino e l'altro, in condizioni più gravi, al Policlinico Tor Vergata dove si trova ora in prognosi riservata. Da accertare ancora l'esatta dinamica dell'investimento, sulla quale stanno terminando i rilievi gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.