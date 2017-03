Tiburtina, donna sbalzata fuori dall'abitacolo: lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte al Policlinico Umberto I di Roma la donna rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi alle prime ore di questa mattina sulla via Tiburtina Valeria. L'incidente stradale all'altezza del chilometro 43 della strada consolare, nel territorio di Vicovaro, Comune della Valle dell'Aniene. Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia stradale di Tivoli intervenuti sul posto, la vettura condotta dalla donna è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento con la conducente della macchina che è stata poi sbalzata fuori dall'abitacolo finendo su un terreno adiacente alla strada.

ELIAMBULANZA ALL'UMBERTO I - Ferita gravemente, l'automobilista è stata soccorsa dall'eliambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al nosocomio universitario di San Lorenzo dove si trova in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti nell'incidente stradale non sarebbero coinvolti altri mezzi.