Incidente sulla Tiburtina: frontale tra un'auto ed un bus Cotral, grave un 33enne

Violento incidente sulla via Tiburtina a Tivoli in seguito al quale un automobilista è rimasto gravemente ferito. E' accaduto intorno alle 5:30 di questa mattina alle pendici del Comune della Città dell'Arte. Ad impattare frontalmente una Audi A3 ed un bus Cotral. Ad avere la peggio, come detto, il conducente della vettura, un 33enne di Tivoli, trasportato d'urgenza prima all'ospedale di Tivoli e poi trasferito al Policlinico Umberto I dove si trova ora in prognosi riservata.

Incidente sulla Tiburtina a Tivoli

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Secondo quanto si apprende l'auto viaggiava in direzione Tivoli mentre il pullman procedeva in direzione della Capitale. All'altezza di una curva della Tiburtina Valeria l'Audi A3 ed il bus si sono scontrati frontalmente con la vettura sbalzata violentemente fuori strada contro un grosso ulivo.

Scontro auto - Cotral sulla Tiburtina

Le condizioni del 33enne alla guida dell'Audi sono apparse da subito gravi, mentre non ci sarebbero feriti gravi a bordo del bus. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana (la 18A). Estratto il conducente dalla vettura lo stesso è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Poco dopo il 33enne è stato trasferito d'urgenza al nosocomio universitario di viale Regina Elena dove si trova ora in gravissime condizioni.