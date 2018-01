Via Tiburtina: studente investito davanti la fermata dell'autobus, è grave

Uno studente di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito oggi 22 gennaio, in via Tiburtina 1040. E' successo intorno alle 8 del mattino circa, all'altezza della fermata dell'autobus nella zona di Casal de' Pazzi. Il minorenne, per cause ancora da determinare, è stato centrato in pieno da una Nissan Micra.

Immediati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 che ha portato il giovane in codice rosso in ospedale. E' grave. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti del IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e la gestione del traffico. La persona alla guida della Nissan è stata sottoposta agli accertamenti di rito.