Incidente in via Tiburtina, rider investito da bus

Un rider è stato investito da un autobus della linea 163 nella periferia di Roma, a Casal Bruciato. E' successo all'altezza del civico 375 di via Tiburtina, intorno alle 15:30 circa del 18 maggio.

L'uomo di 45 anni di nazionalità eritrea, era in sella alla sua bicicletta quando è stato centrato dal mezzo pubblico condotto dal 44enne, che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi: il rider non è in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto la Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino, a cui sono stati affidati i rilievi del sinistro e determinare le esatte cause del sinistro.