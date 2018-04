Incidente in via Tiburtina: perde controllo dell'auto e si schianta contro new jersey, è grave

Incidente in via Tiburtina oggi 11 aprile. All'altezza del Grande Raccordo Anulare, in direzione Tivoli, un uomo ha perso il controllo della sua Opel Astra, per cause ancora da determinare, andandosi a schiantare contro un new jersey.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del gruppo Tiburtino ed i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, in codice rosso, all'ospedale Pertini di Roma. Ancora da determinare le esatte cause del sinistro. Gravi i disagi per la viabilità.

Incidente sulla Pontina in direzione di Latina

Un altro incidente simile si è verificato questa mattina anche sulla strada regionale Pontina dove un furgone si è ribaltato su un lato. Un sinistro così detto "autonomo". Ferito il conducente portato in ospedale in ambulanza. Per permettere i soccorsi lo svincolo di Pratica di Mare, in direzione di Latina, è stato chiuso per 40 minuti come comunica Astral Infomobilità.

Traffico a Roma oggi 11 aprile

Traffico congestionato anche sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna. Lunghe code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino ma anche in carreggiata esterna da Labaro alla Nomentana. La mattinata di code continua sul tratto urbano della A24, da viale Palmiro Togliatti alla Tangenziale est verso il centro. Nel senso di marcia opposto, invece, rallentamenti dallo svincolo per Tor Cervara al Raccordo.