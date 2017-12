Investimento sulla Tiburtina: giovane ferito e portato in ospedale

Incidente oggi 15 dicembre in via Tiburtina. All'altezza del civico 1470 uno scooter Honda Sh ha centrato e investito un ragazzo di 22 anni. E' avvenuto intorno alle 14:20 circa. Immediati i soccorsi con lo scooterista che si è fermato sul luogo del sinistro. Il personale medico accorso sul posto ha presto in cura il giovane trasportandolo all'ospedale di Tivoli dove è ricoverato. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.