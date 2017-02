Incidente a Guidonia, schianto nella notte: morti quattro ragazzi tra i 18 e i 19 anni

Terribile incidente stradale all'alba a Guidonia, in località Setteville. Quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, hanno perso la vita. I loro nomi sono Ambra Shailiani, Gjesika Gjnaj, Federico Baldi e Riccardo Murdaca. La tragedia si è consumata alle 4 di mattina circa. I giovani viaggiavano su via Tiburtina, all'altezza del chilometro 18.800, a bordo di una Mini Cooper, da Tivoli in direzione Roma.

Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, il conducente ha perso il controllo dell'auto durante un sorpasso in un tratto di strada rettilineo e in pendenza andandosi così a schiantare contro un fabbricato. I quattro, un italiano e tre di origini romene, tutti residenti in Italia, sono morti sul colpo.

Per liberare i corpi dalle lamiere dell'autovettura è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Via Tiburtina è rimasta chiusa nei due sensi di marcia per tutto il tempo dell'intervento.

Sul posto è intervenuto il Comandante e il personale della polizia stradale di Tivoli. Sono in corso gli accertamenti di rito finalizzati alla ricostruzione della dinamica.