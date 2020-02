Via Tiburtina, olio sversato in strada dopo incidente: nessuno pulisce. Strada chiusa

Una chiazza di olio sull'asfalto ha causato la chiusura di via Tiburtina, all'altezza del civico 543. Una decisione che gli agenti del IV Gruppo della Polizia Locale hanno dovuto prendere dopo un incidente avvenuto tra una Citroen C3 e una Classe A che non ha causato feriti.

Tuttavia, a seguito dell'impatto, detriti e una chiazza d'olio hanno invaso la carreggiata fra via dei Durantini e via Vincenzo Morello, in direzione Centro.

Così, con l'Ama che non interviene e con il Campidoglio che ormai da tempo sembra aver rinunciato a mettere in piedi l'affidamento del servizio, alla polizia locale non è rimasto altro che chiudere la strada, fino a quando non si procederà alla sua messa in sicurezza.

Gli agenti, vista la vicinanza con i lavori per l'abbattimento della tangenziale, sono impegnati anche nella complicata gestione del traffico in zona Pietralata.