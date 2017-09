Incidente via Tiburtina: auto ribaltata dopo impatto con altra vettura

Una Fiat Panda ribaltata sulla via Tiburtina. E' la scena visibile agli automobolisti in transito nella tarda mattinata di oggi nella zona di Albuccione di Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale, altezza rotonda Italian Hospital Group. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Toyota Yaris e l'utilitaria italiana, con quest'ultima che ha terminato la propria corsa sulla fiancata sinistra. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero stati feriti gravi. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio.