Via Tiburtina: auto si ribalta dopo incidente, una giovane estratta dalle lamiere

E' stata portata in codice rosso per dinamica una ragazza di 25 anni, ricoverata all'ospedale Sandro Pertini dopo un incidente. E' successo nella serata di lunedì 26 novembre, alle 19 circa. La giovane, alla guida della sua Fiat Punto, si è scontrata con una Smart in via Tiburtina, all'incrocio con via Eugenio Checchi.

A seguito del sinistro, quindi, la prima auto si è ribaltata. Sul posto la Polizia Locale, per i rilievi scientifici, un'ambulanza e i Vigili del Fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere. La 25enne, medicata, è stata portata quindi in ospedale. Non è in gravi condizioni.