Incastrati fra le lamiere dell'auto finita fuori strada, due feriti

Sono rimasti incastrati fra le lamiere dell'auto finita fuori strada. L'incidente stradale è avvenuto nella prima serata di domenica nel territorio di Allumiere. Due i feriti, di 55 e 60 anni, poi affidati alle cure del personale del 118 ed accompagnati all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, feriti ma a quanto si apprende non in pericolo di vita.

Incidente via Terme di Traiano

In particolare i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti intorno alle 20:15 del 4 marzo per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 7/B (via delle Terme di Traiano). Qui la Renault Twingo, con due persone a bordo (un uomo e una donna), che procedeva in direzione Tolfa, è uscita fuori strada all'altezza dell'incrocio con la via Braccianese Claudia.

Feriti estratti dalle lamiere dell'auto

Autista e passeggera, incastrati fra le lamiere e pertanto impossibilitati ad uscire autonomamente dalla vettura, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comune portuale e dal personale sanitario 118 intervenuto.