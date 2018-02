Ostia: scontro auto-moto, due feriti. Grave 42enne soccorso con l'eliambulanza

Grave incidente stradale ad Ostia dove due persone sono rimaste ferite. E' accaduto intorno alle 12:20 di oggi 8 febbraio su via Tancredi Chiaraluce. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una moto Bmw ed una Citroen Nemo. Ad avere la peggio il centauro, un 42enne, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Ferito anche l'automobilista, un 35enne.

Incidente in via Tancredi Chiaraluce

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 188 di via Chiaraluce, poco distante dall'incrocio con via dell'Appagliatore. Feriti i conducenti dell'auto e della moto, l'automobilista è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Più gravi le condizioni del motociclistra, trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo.

Eliambulanza ad Ostia

Per consentire l'intervento dell'elicottero del 118 è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di via Chiaraluce dove si è verificato l'incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.