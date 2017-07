Morena: carambola tra due auto, dopo lo scontro 56enne viene investita

Incidente e investimento stradale ieri 23 luglio in via della Stazione di Ciampino, 84. A scontrarsi, per motivi ancora da accertare, una Lancia Y e un suv Kia provenienti da Ciampino. Quindi l'impatto in direzione Anagnina, all'altezza dell'incrocio con via Monasterace, poi la carambola.



A causa dell'urto la Lancia si è infatti girata su un fianco ed ha preso in pieno un pedone, una signora di 56 anni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano e i sanitari del 118. La donna, che sembrava grave in un primo momento, è in ospedale è stata declassata prima in codice giallo, poi verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo alcuni testimoni ad innescare l'incidente un sorpasso azzardato. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia Locale.