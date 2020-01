Incidente in via Sistina: pedone investito da un'auto sul marciapiede, grave 52enne

Ha invaso il marciapiede con l'auto per cause in via di accertamento investendo un pedone. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 31 gennaio in Centro Storico. Rimasto ferito il 52enne è stata trasportato in codice rosso in ospedale.

In particolare l'investimento è avvenuto in via Sistina, altezza incrocio via Francesco Crispi. Qui un 72enne alla guida di una Suzuki Baleno ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento salendo sul marciapiede e colpendo il passante. Ferito, il 52enne è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi, secondo quanto ricostruito dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, il conducente dela Suzuki Baleno viaggiava su via Crispi provenendo da via Capo delle Case. All'altezza dell'intersezione con via Sistina ha quindi svoltato a destra dove ha poi investito il 52enne che si trovava sul marciapiede.

Illeso, il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale per i test di rito su alcol e droga.