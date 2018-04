Incidente in via di Selva Candida: frontale tra auto, due feriti

Incidente frontale su via di Selva Candida. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 aprile all'altezza del civico 193 della strada del Municipio Monte Mario. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento due auto. Feriti entrambi i concudenti delle vetture coinvolte nel sinistro, un uomo ed una donna, accompagnati dalle ambulanze del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Incidente via di Selva Candida

Violento l'impatto tra le due auto, una Fiat 500 ed una Toyota. Feriti entrambi i conducenti ad avere la peggio è stata una donna, trasportata in codice rosso al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti. Codice giallo per l'altro automobilista, medicato nello stesso Policlinico. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.