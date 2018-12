Incidente in via Satrico: scooterista muore travolto da una Smart. In fuga le tre persone a bordo

A lungo i soccorritori, secondo quanto raccontato dai testimoni, hanno tentato il massaggio cardiaco per rianimarlo. Un soccorso disperato, per provare a salvargli la vita, davanti agli occhi attoniti di residenti e curiosi. Alla fine però non c'è stato nulla da fare per lo scooterista investito questa mattina in via Satrico, all'altezza dell'incrocio con via Acaia, nella zona dell'Appio Latino. L'incidente alle 8.30 di oggi, domenica 16 dicembre. A perdere la vita un 53enne di nazionalità italiana del quale non sono state ancora diffuse le generalità.

A centrare l'uomo una Smart ForFour con a bordo tre persone che si sono date alla fuga lasciando il veicolo sul posto. Due delle tre persone a bordo sono state individuate subito dopo e portate presso gli uffici della Polizia Locale di via Macedonia. Una terza persona, con visibili ferite in volto e claudicante, è stata avvistata in piazza Tarquinia da alcuni cittadini che hanno immediatamente allertato la polizia.

Anche questa terza persona è stata condotta presso la sede del Gruppo Appio, diretto dal comandante Roberto Stefano, che si sta occupando delle indagini e dei rilievi dell'incidente. Al momento tutte e tre le persone, di nazionalità ecuadoregna, si trovano in stato di fermo. Accertamenti in corso da parte degli agenti, oltreché sui fermati, anche sull'esatta dinamica dell'incidente.