Suv in retromarcia investe una ciclista al semaforo, 35enne lotta tra la vita e la morte

Lotta fra la vita e la morte all'ospedale San Giovanni dove si trova in prognosi riservata. Vittima una ciclista di 35 anni, investita da un suv mentre era ferma al semaforo di via Satrico, angolo via Acaia, all'Appio Latino. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri 31 gennaio. Qui il Bmw X6 condotto da una donna di 50 anni è partito in retromarcia per causa ancora da accertare mentre era fermo all'incrocio semaforico travolgendo sette veicoli tra scooter ed auto.

Ciclista investita in via Satrico

Colpita in pieno dal suv mentre era in sella alla sua bici da passeggio, le condizioni della ciclista di 35 anni sono apparse da subito critiche con la stessa trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al nosocomio di via dell'Amba Aradam. Coinvolti, come detto, sette veicoli, fra cui auto e scooter in sosta e ferme all'incrocio semaforico.

Incidente all'Appio Latino

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'incidente stradale. Ferita anche la 50enne alla guida del suv, accompagnata in ospedale per accertamenti e sottoposta ai test su alcol e droga. Sequestrato il Bmx X6 che ha travolto la ciclista, i rilievi scientifici sono stati svolti dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano (ex Appio) della Polizia Locale di Roma Capitale. Risentimenti al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.