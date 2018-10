Rapina ad Acilia, arriva la polizia e finisce contro un palo. I colleghi arrestano il malvivente

Una rapina al supermercato ad Acilia, quindi l'allerta al 112. Sul posto si dirigono le auto della polizia con una pattuglia che riesce a bloccare ed arrestare il rapinatore e l'altra che invece non arriverà mai sul posto, terminando la propria corsa contro un palo della luce in seguito ad un incidente stradale. E' accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 ottobre.

Rapina all'Eurospin di Acilia

In particolare l'allerta alle forze dell'ordine è scattata intorno alle 19:30 per una rapina all'Eurospin di via Prato Cornelio. Qui un rapinatore solitario armato di pistola ha minacciato i cassieri e si è fatto consegnare il denaro. In fuga a piedi il malvivente, poi identificato in un romano di 31 anni, è stato però raggiunto e bloccato quasi subito da una pattuglia della Polizia del Reparto Prevenzione Crimine e da un militare della Guardia di Finanza libero dal servizio.

Incidente auto della polizia ad Acilia

Diverso l'esito avuto per gli altri poliziotti, mai arrivati sul luogo della rapina a causa di un incidente stradale. In questo caso l'auto della polizia ha infatti terminato la propria corsa in via di Saponara dopo aver impattato contro una vettura. Una forte collisione fra due auto, con la macchina della polizia finita contro un palo dell'illuminazione e l'altra carambolata sul marciapiede.

Ferito un poliziotto ad Acilia

Ad avere la peggio il poliziotto alla guida della volante incidentata, rimasto incastrato nell'abitacolo. Ferito è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Lievemente ferite anche le altre persone coinvolte nel sinistro, tre in tutto compreso il secondo agente, refertate con dei codici verdi. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sull'incidente sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche i tecnici dell'Acea.