Incidente a Santa Croce in Gerusalemme: auto investe tre pedoni

Tre pedoni feriti in seguito ad un investimento. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica in via Santa Croce in Gerusalemme, fra l'Esquilino e San Giovanni. Ad essere costretti alle cure dell'ospedale un uomo e due donne.

L'investimento è avvenuto intorno alle 10:00 del 5 luglio all'altezza dell'incrocio con via Germano Sommelier quando un uomo alla guida di una Mercedes Classe A ha colpito i tre pedoni.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilsta, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato un uomo in codice azzurro al Policlinico Umberto I, e le due donne, una in codice rosso ed una in codice arancione all'ospedale San Giovanni.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.