Incidente a Villa Ada: scontro tra un'auto ed una bici, ferito ciclista

Incidente stradale a Villa Ada, nella zona del Salario. E' accaduto nel primo pomeriggio, a scontrarsi un'auto ed una bici. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 33 anni, trasportato d'urgenza in ospedale dall'ambulanza del 118.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di mercoledì 15 gennaio sulla via Salaria, altezza via di Villa Ada. Qui una Toyota CHR ha impattato per cause in via di accertamento con la due ruote. Ferito, il pedalatore è stato quindi trasportato all'ospedale Santo Spirito con un codice rosso.

Alla guida del crossover un uomo di 40 anni, fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione, con ralletamenti sino al termine dei rilievi.