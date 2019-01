Incidente sulla Salaria: fuori strada con l'auto, esce dalla vettura e viene investito. Morto un uomo, tre i feriti

Una macchia d'olio sulla strada. Questa una delle cause che ha determinato un doppio incidente stradale sulla via Salaria. Pesante il bilancio che parla di un morto e tre feriti, fra i quali una donna incinta. A perdere la vita un 75enne residente a Fara Sabina.

La tragedia stradale si è registrata alle 10:00 di lunedì 28 gennaio all'altezza del chilometro 29 della SS4, altezza Piana di Monte Libretti, al confine fra il Comune sabino della provincia romana ed il Comune di Roma.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo intervenuti sul posto per effettuare i rilievi scientifici dell'incidente stradale, la vittima stava viaggiando con la moglie a bordo di un'auto. All'altezza dell'incrocio con la strada della Neve la vettura condotta dal 75enne è uscita fuori strada dopo che il conducente della stessa ha perso il controllo a causa di una macchia d'olio presente in carreggiata.

Finito fuori strada con l'auto, l'uomo è uscito indenne dall'abitacolo ed ha chiamato i soccorsi. Poco dopo la tragedia, quando il conducente di una seconda vettura, che procedeva come la prima in direzione Roma, ha perso il controllo dell'auto sulla stessa macchia oleosa. L'auto si è quindi ribaltata investendo in pieno il 75enne e poi terminando contro la prima vettura all'interno della quale c'era ancora la moglie dell'anziano.

Morto sul colpo E.D.C., queste le iniziali del 75enne, sul posto sono quindi intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre feriti, la moglie della vittima, il conducente della seconda vettura e la sua consorte, incinta di tre mesi, al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.