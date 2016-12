Incidente sulla via Salaria: fuori strada con la moto, morto centauro

Tragedia questa notte sulla via Salaria dove un centauro è morto dopo essere finito fuori strada a bordo di una moto. L'incidente stradale intorno alle 3:00 della notte del 22 dicembre all'altezza della Motorizzazione Civile, in direzione del Grande Raccordo Anulare. In particolare il sinistro si è registrato nel tratto di Strada Statale 4 compreso tra Villa Spada e Castel Giubileo. Segnalato un mezzo a due ruote terminato fuori strada con una persona a terra da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trovato il ferito in condizioni critiche.

MORTO DURANTE TRASPORTO IN OSPEDALE - Soccorso dal personale sanitario per il centauro non c'è stato però nulla da fare, è deceduto durante il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Secondo i primi rilievi nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

MOTOCICLISTA SENZA DOCUMENTI - Accertato il decesso dell'uomo i 'caschi bianchi' stanno lavorando all'identificazione dello stesso. Sia indosso alla vittima che nella moto coinvolta nell'incidente non vi erano infatti documenti. Avviati gli accertamenti sul mezzo a due ruote, lo stesso non è risultato rubato. Intestato ad un uomo i vigili urbani stanno terminando le verifiche per il riconoscimento della vittima da parte dei familiari.

VIA SALARIA CHIUSA - Al fine di consentire gli accertamenti il tratto di via Salaria dove è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso sino alle 11:30 di questa mattina. Inevitabili code e traffico con deviazioni e rallentamenti per le linee bus 334, 135 e 039 di Atac e le linee Cotral verso Monterotondo.