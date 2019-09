Incidente in via Salaria: si scontrano jeep e scooter, due feriti. Grave un 48enne

Incidente stradale sulla via Salaria. E' accaduto intorno alle 21:30 di martedì 3 settembre nel tratto di strada consolare compreso fra Settebagni e Tenuta Santa Colomba. A scontrarsi una jeep ed uno scooter, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in gravi condizioni.

In particolare l'incidente è avvenuto all'altezza del civico 1628. Qui, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati una Land Rover Freelander ed un Suzuki Burgman condotto da un 48enne. Allertati i soccorritori lo scooterista, di 48 anni, è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea in gravi condizioni, dove si trova ora in prognosi riservata.

Ferito anche l'automobilista, un uomo di 74 anni, trasportato all'ospedale Villa San Pietro in codice giallo. Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti dei Gruppi XV Cassia e II Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.