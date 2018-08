Incidente via Salaria: perde controllo della Golf e finisce contro albero, tre feriti. Uno in fin di vita

Tre feriti, fra i quali un uomo gravissimo. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18:40 di martedì 28 agosto sulla via Salaria, nella zona di Villa Spada. I tre feriti, tutti cittadini moldavi, viaggiavano tutti a bordo della stessa vettura, una Volkswagen Golf.

Incidente via Salaria 28 agosto

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza di via Gaiole in Chianti, direzione Roma centro. Secondo quanto si apprende nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi, restano da accertare le cause che hanno determinato l'uscita di strada dell'auto che si è poi schiantata contro un albero.

Eliambulanza a Villa Spada

Tre i feriti, un 27enne trasportato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Andrea ed un ragazzo di 19 anni (trasferito all'ospedale Sandro Pertini in codice rosso). Ad avere la peggio un 31enne, conducente della Golf, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in fin di vita al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.