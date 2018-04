Incidente via Salaria: dopo le buche un'auto ribaltata. Ferite due donne

Via Salaria al centro delle cronache romane. Dopo la serata da incubo vissuta lunedì da circa 50 automobilisti, fermi al lato della carreggiata con le quattro frecce accese dopo aver squarciato gomme, distrutto cerchioni e perso borchie a causa di una maxi buca apertasi dopo l'incessante giornata di pioggia, a distanza di 12 ore la SS4 ancora protagonista in negativo, questa volta per un incidente avvenuto alla medesima altezza dove si è consumata la Caporetto degli pneumatici. Tre i veicoli coinvolti (una Fiat Punto, una Opel Corsa ed una Ford Focus) con una delle vetture che ha poi terminato la propria corsa ribaltata. Nel corso del sinistro sono rimaste ferite due donne, trasportate in codice rosso agli ospedali Villa San Pietro e Sant'Andrea.

Auto ribaltata via Salaria

In particolare l'incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 10 aprile in direzione Rieti, altezza TMB Salaria. A rimanere ferite autista e passeggera della Fiat Punto che ha terminato la propria corsa ribaltata per cause ancora in via di accertamento. Affidate alle cure dell'ambulanza le due sono state trasportate dalle ambulanze del 118 in due diversi noscocomi in codice rosso dinamico. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici due pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Traffico via Salaria

Per consentire i rilievi e l'intervento dei soccorritori è stata chiusa la rampa di accesso della Tangenziale Est direzione via Salaria e lo svincolo per la via Tiburtina. Buche, strade chiuse ed incidenti stradali si sono rilevati un mix micidiale per gli automobilisti in transito sulla strada consolare all'altezza della sede di Sky. Lunghe code si sono registrate fra circonvallazione Salaria e Villa Spada in direzione Grande Raccordo Anulare.