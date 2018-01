Perde il controllo dell'auto e si ribalta, senso unico alternato e traffico rallentato

Ha perso il controllo dell'auto terminando la propria corsa ribaltata. Incidente stradale questa mattina sulla SS128 via Rocca di Papa. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi ed ha riguardato una Fiat Punto. In particolare il ribaltamento è avvenuto all'altezza del chilometro 11 della Strada Regionale, in direzione Ariccia, nel territorio dei Castelli Romani. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato è stato necessario istituire un senso unico alternato all'altezza del bivio per Rocca di Papa (incrocio con la via dei Laghi). Inevitabili i rallentamenti al traffico. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.